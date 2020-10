Freiburg (ots) - Das Interessanteste an der Einigung (...) sind Sonderregeln für einige Beschäftigte. Es ist verdient, dass in der Pandemie die Pflegekräfte finanziell besonders bedacht werden. Sie haben mehr geleistet als andere. Und deswegen lassen sich eben auch nicht überproportionale Lohnzuwächse für alle rechtfertigen, also auch für jene, die gar nicht im Anti-Krisen-Einsatz waren, und die sich anders als Selbständige und viele Beschäftigte der Privatwirtschaft keine Sorgen um ihren Job machen müssen. Es gibt weitere Gründe, dem Beispiel dieser Tarifrunde zu folgen und künftig weniger Gleichmacherei zu betreiben, sondern die Gehälter stärker zu differenzieren. Es geht ums gezieltere Belohnen. http://www.mehr.bz/ks248p



