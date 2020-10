Sprachbasierte Konversations-KI meistert Herausforderungen beim Kundenservice; ermöglicht größere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit durch Automatisierung, sowie verbesserte Genauigkeit und Effizienz

Cognigy, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der KI-gesteuerte Konversation, gab heute die Veröffentlichung von Cognigy Voice Gateway (VG) bekannt, einer Sprachlösung mit künstlicher Intelligenz, die virtuelle Agenten (natürlich-konversierende Sprach-Bots) für automatisierte ein- und ausgehende Sprachanrufe einsetzt, sei es über Telefon, Web oder Mobiltelefon. Cognigy.VG wurde entwickelt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, eine hohe Anzahl von Kundensupportanfragen zu automatisieren und qualitativ hochwertige, personalisierte Erlebnisse in jeder Größenordnung auf jedem Kanal und in jeder Sprache zu liefern.

Im Jahr 2020 sahen sich Kundenservice-Teams in jeder Branche mit beispiellosen Problemen konfrontiert, die zu Personalabbau, Problemen bei der Arbeitsverteilung und vielem mehr führten. Contact Center haben seit Jahren mit niedrigen Zufriedenheitsquoten zu kämpfen, die auf lange Menüs der Sprachdialogsysteme, lange Wartezeiten, schlechtes Sprachverständnis zur Lösung von Kundenproblemen, eingeschränkte Kanaloptionen und einen allgemeinen Rückstand beim technologischen Fortschritt zurückzuführen sind.

Cognigy.VG ist eine umfassende Lösung, die diese Lücken schließt. Als unternehmenstaugliche, KI-basierte Konversations-Sprachdialog-Lösung kann sie virtuelle Sprachagenten einsetzen, mit vorhandener Technologie integriert werden und die Arbeit der menschlichen Agenten verbessern. Mit seinen hochentwickelten Multitasking-Fähigkeiten kann Cognigy.VG Tausende von parallelen KI-Telefongesprächen mit Live-Audio-Streams nahezu in Echtzeit abwickeln. Um einen Betrieb rund um die Uhr bei gleichzeitiger Integrität zu gewährleisten, sind redundante Konfigurationen mit zugrunde liegenden Sprach-Gateway-Instanzen verfügbar.

"Sprachbasierte KI ist die Zukunft des Kundenservices", sagte Philipp Heltewig, CEO und Mitbegründer von Cognigy. "Die Kundenservice-Teams waren während der gesamten Pandemie überlastet, und wir sind führend bei der Automatisierung von Gesprächen, um das Leben für alle einfacher zu gestalten. Cognigy Voice Gateway hilft jetzt unseren globalen Kunden, auf den Druck zu reagieren, indem es sich an die Nachfrage anpasst, die Anrufbearbeitungszeiten verkürzt und andere große Herausforderungen meistert, was die Zufriedenheit an vielen Fronten steigert."

Highlights des Cognigy Voice Gateway:

Intelligente Gesprächsführung: Versteht, dolmetscht und analysiert Sprachanrufe, um in menschenähnlicher Sprache angemessen zu reagieren.

Versteht, dolmetscht und analysiert Sprachanrufe, um in menschenähnlicher Sprache angemessen zu reagieren. Fortgeschrittene Technologie: Setzt KI-Lösungen der nächsten Generation ein, darunter maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Generierung natürlicher Sprache, Stimmungsanalyse und Spracherkennung, um die beste Ausgabequalität zu erzielen.

Setzt KI-Lösungen der nächsten Generation ein, darunter maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Generierung natürlicher Sprache, Stimmungsanalyse und Spracherkennung, um die beste Ausgabequalität zu erzielen. Multi-Tasking: Bearbeitet Tausende von Anrufen gleichzeitig und macht die routinemäßige Problemlösung für Anrufer einfacher und schneller.

Bearbeitet Tausende von Anrufen gleichzeitig und macht die routinemäßige Problemlösung für Anrufer einfacher und schneller. Unterstützung von Agenten : Beschleunigt Routineanrufe und sorgt für eine reibungslose Weiterleitung von Anrufen an einen Agenten, wenn eine Interaktion ein menschliches Eingreifen erfordert.

: Beschleunigt Routineanrufe und sorgt für eine reibungslose Weiterleitung von Anrufen an einen Agenten, wenn eine Interaktion ein menschliches Eingreifen erfordert. Sicherheit: Sicherheit auf Unternehmensebene, DSGVO-Datenschutz, Belastbarkeit und Verfügbarkeit.

Hören Sie sich ein Beispiel für automatisierte Telefoninteraktion an und erfahren Sie mehr über Cognigy Voice Gateway auf https://www.cognigy.com/products/voice-gateway.

Über Cognigy

Cognigy ist ein weltweit führender Anbieter für Kundenservice Automatisierung. Die Plattform Cognigy.AI ermöglicht es Unternehmen, die Kommunikation zwischen Kunden und Mitarbeitern mithilfe intelligenter Sprach- und Chatbots zu automatisieren. Mit präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, hochflexiblen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme schafft Cognigy.AI überlegene Benutzererlebnisse und hilft Unternehmen, die Kosten für den Support zu senken und die Effizienz zu steigern. Cognigy.AI ist in SaaS- und On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und auf jedem Kanal, einschließlich Web, Telefon, SMS und mobilen Apps. Das weltweite Kundenportfolio von Cognigy umfasst Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, die Salzburg AG und viele mehr.

