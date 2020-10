DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Oktober

=== 09:30 DE/Mineralölwirtschaftsverband (MWV), Studienvorstellung "E-Autos vs synthetische Kraftstoffe - Was ist effizienter?", Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 92,9 zuvor: 93,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,9 zuvor: 89,2 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,0 zuvor: 97,7 10:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), PK zu Transformation des Strommarkts - Maßnahmen für eine kurzfristige Anpassung zur Finanzierung und Flexibilisierung, Berlin 11:00 DE/Medios AG, Online-HV 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Oktober 12:00 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Anhörung zum Jahressteuergesetz, Berlin 12:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Präsidiums- und Bundesvorstandssitzungen, Berlin *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 14:00 DE/Regierungs-PK nach Corona-Kabinett, Berlin *** 14:00 DE/SAP SE, Analysten-Telefonkonferenz) zu Ergebnis 3Q und gesenkten Mittelfristzielen, Walldorf 14:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, Beratungen zur Nationalen Wasserstoffstrategie, Berlin *** 15:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +4,8% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:15 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede (virtuell) beim Tag der Niedersächsischen Wirtschaft - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (online) bei der Verleihung des deutschen Sozialpreises - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Tiffany durch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Brüssel - Börsenfeiertag Österreich, Hongkong ===

