Bitcoin-Bulle Mike Novogratz ist eine Legende. Der in den letzten Jahren mehrfach in der Forbes-Liste als Milliardär aufgetauchte Investor hatte Bitcoin bei 100 und Ethereum bei 1 Dollar gekauft. 2018 erklärte der frühere Goldman-Sachs-Partner im Interview mit dem AKTIONÄR TV auf dem Finlab Crypto Day in Frankfurt, dass die nächste gewaltige Welle beim Bitcoin einsetze, sobald nach Privatanlegern auch die großen Adressen die Vorteile des "digitalen Gold" erkennen.Jetzt ist es soweit. In einem neuen ...

