NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinn- und Cashflow-Aussichten des Autobauers rechtfertigten einen höheren Aktienwert als bislang von ihm angenommen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei erst in einem frühen Stadium, was eine weitreichende und dringend nötige Neuausrichtung betrifft./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 19:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2020 / 20:01 / ET



ISIN: DE0007100000

