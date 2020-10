Insbesondere große Terminspekulanten sind laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC in der Woche zum 20. Oktober optimistischer geworden.Auch das allgemeine Interesse an Gold-Futures tendierte im Berichtszeitraum bergauf und hat bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) zu einem Anstieg von 553.200 auf 563.000 Futures (+1,8 Prozent) geführt. Sowohl große als auch kleine Terminspekulanten haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ...

