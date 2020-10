Wochenausblick: Zinsentscheidung BoJ und EZB, ifo-Index, BIP-Daten, SAP, Amazon, Facebook, Apple

Werbung



In den kommenden Tagen brauchen Anleger gute Nerven. Auf beiden Seiten des Atlantiks berichten zahlreiche Unternehmen über die jüngste Geschäftsentwicklung. Am Donnerstag rücken die Notenbanken mit den Zinsentscheidungen der Bank of Japan sowie der EZB in den Mittelpunkt. Weit oben auf der Agenda stehen zudem der ifo-Index am Montag sowie die US-BIP-Daten am Donnerstag.



Montag

Bereits vor Börseneröffnung in Europa präsentiert SAP die Bilanz für das dritte Quartal. Mit dem ifo-Geschäftsklimaindex steht um 11 Uhr ein wichtiger Konjunkturindikator in Deutschland zur Veröffentlichung an. Aus den USA wird um 13.30 Uhr der Chicago Fed National Activity Index (CFNA) erwartet, um 15 Uhr folgen die Verkäufe neuer Häuser.





Dienstag

Die Berichtssaison geht weiter mit den Zahlen von Covestro. Im Tagesverlauf folgen aus den USA die Bilanzen von Caterpillar, Merck & Co sowie Pfizer, nach Börsenschluss folgt Microsoft. Um 13.30 Uhr wird der Auftragseingang langlebiger Güter erwartet, um 15 Uhr steht das Verbrauchervertrauen an.

Mittwoch

Zur Wochenmitte nimmt die Quartalssaison Fahrt auf. Aus der ersten Börsenreihe berichten BASF, Deutsche Bank, Beiersdorf, Delivery Hero und am Abend die Deutsche Börse. Bei den US-Werten rücken Ebay, Visa, Mastercard und General Electric in den Mittelpunkt. Die US-Lagerbestände im Großhandel sind für 13.30 Uhr angesetzt. Am Ölmarkt schauen Investoren um 15.30 Uhr auf die wöchentlichen Rohöllagerbestände. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt die Herbstprognose der Bundesregierung vor.

Donnerstag

In der Früh beschäftigen sich Anleger zunächst mit der Zinsentscheidung der Bank of Japan. Von den DAX-Unternehmen öffnen FMC, Fresenius und Volkswagen ihre Bücher. Die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland um 09.55 Uhr sowie das Wirtschafts- und Industrievertrauen in der Eurozone um 11 Uhr stehen am Vormittag zur Veröffentlichung an. Um 13.30 Uhr geht es weiter mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie den BIP-Daten für das dritte Quartal. Weiter geht es mit der EZB-Zinsentscheidung um 13.45 Uhr sowie der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr. Spannend wird es nach Börsenschluss an der Wall Street, wenn Amazon, Facebook, Apple und Alphabet ihre Zahlen melden.

Freitag

Japan meldet in der Nacht die Arbeitslosenzahlen, Verbraucherpreise sowie die Industrieproduktion. Um 8 Uhr folgen die BIP-Daten aus Deutschland für das dritte Quartal. Wie sich die Verbraucherpreise in der Eurozone entwickelt haben, erfahren Anleger um 11 Uhr. Um 13.30 Uhr kommen aus den USA die Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Gleichzeitig wird der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der Personal Consumption Expenditures Preisindex (PCE) bekanntgegeben. Der Chicago Einkaufsmanagerindex folgt um 14.45 Uhr und um 15 Uhr veröffentlich die Universität Michigan die Daten zum US-Verbrauchervertrauen.

