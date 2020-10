Im vorbörslichen Handel ist heute früh nichts zu retten. Die umfassende Warnung von SAP überlagert in der europäischen Vorbörse alle anderen Themen. Der DAX-Future wird zum Start deutlich tiefer unter 12.450 Punkten gesehen und damit mehr als -1,45 % unter dem Schlusskurs.Der deutsche Aktienmarkt hatte die vergangene Woche noch mit einem leicht positiven Akzent beendet. Es war insgesamt aber eine durchwachsene Woche. Der DAX konnte den Freitag zwar mit einem Plus von 0,82 % auf 12.645,75 Punkte beenden, aber in der Wochenbilanz blieb dennoch ein Minus von -1,63 % stehen. Die größten Verlierer waren die Aktien von Delivery Hero (-8,71 %) und der Deutschen Börse (-6,47 %).

