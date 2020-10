Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine ganz schwache Handelswoche hinter sich. Der DAX schloss vier Tage in Folge im Minus. Lediglich am Freitag ging es nach oben. Der Schlusskurs lag bei 12.646 Punkten. Auf Wochensicht ist das ein Minus von rund zwei Prozent. Die Marktidee ist diesmal Beyond Meat.