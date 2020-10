Der Kurs von TeamViewer konnte den Aufwärtstrend in den letzten drei Monaten nicht mehr weiter fortsetzen. Ein Mosaiksteinchen sind die Abverkäufe seitens des Hauptinvestors Permira, der zuletzt am 19. Oktober ein Paket an den Mann bringen konnte. Der Großaktionär brachte 22 Millionen Stück zu 42,25 Euro bei institutionellen Investoren unter und reduzierte damit seinen Anteil an TeamViewer von 39 auf 28 Prozent. Der Kaufpreis entsprach leider einem Abschlag von rund acht Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Montag letzter Woche, was auch von den Marktteilnehmern nachvollzogen wurde. Doch der Wert hat durchaus Fantasie nach oben, nachdem er als aussichtsreicher Kandidat für den Dax 40 gehandelt wird und wahrscheinlich auch von einem neuerlichen Lockdown profitieren könnte..Zum Chart .Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...