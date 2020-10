Beim Silberpreis ging es in den letzten Monaten rund. Silberfans hoffen auf weiteres Potenzial Nachdem der Silberpreis im Frühjahr wegen Corona auf ein neues Tief unter 13,50 US-Dollar je Feinunze einbrach, startete ein neuer Bullenmarkt. Zu Beginn des dritten Quartals stieg der Preis stark an und konnte dann bis Mitte August ein Plus von 61 Prozent verzeichnen. Ein Siebenjahreshoch von gut 29 US-Dollar wurde erreicht. Heute kostet die Unze knapp 25 US-Dollar. Wann das Edelmetall bei 30 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...