ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat SAP nach Zahlen, einer Ausblickssenkung und Veränderungen bei den mittelfristigen Zielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal die Konsensschätzungen verfehlt und die Jahresziele nach unten geschraubt, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lägen die mittelfristigen Ergebnisziele wegen der Auswirkungen der Corona-Krise sowie des beschleunigten Cloud-Wachstums und der höheren Investitionen in diesem Bereich nun niedriger als bisher. Letztlich sollte SAP aber von der Geschäftsverschiebung in Richtung Cloud profitieren./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

