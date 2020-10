The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.10.2020Aktien1 US0894821034 Big Rock Partners Acquisition Corp.2 GB00BD5JNK30 Aquis Stock Exchange3 US5538101024 MVB Financial Corp.4 CA5266813099 Leonovus Inc.5 CA9004352071 Turquoise Hill Resources Ltd.Anleihen1 US00287YBV02 AbbVie Inc.2 US00287YBX67 AbbVie Inc.3 US00287YCA55 AbbVie Inc.4 XS2248451978 Bank of America Corp.5 XS2236363227 Foxconn [Far East] Ltd.6 XS2236362849 Foxconn [Far East] Ltd.7 XS2247614063 Drax Finco PLC8 US459058JL88 International Bank for Reconstruction and Development9 CH0536893461 Banque Cantonale du Jura SA10 XS2244836354 China Development Bank11 DE000A2YN116 eMIS Deutschland GmbH12 FR0014000394 JCDecaux S.A.13 FR00140003A5 JCDecaux S.A.14 DE000NLB3DG2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 XS2250201329 Quebec, Provinz16 XS2247623643 Getlink SE17 XS2250024010 Investor AB18 XS2234859101 Oman, Sultanat19 XS2234859283 Oman, Sultanat20 XS2248012382 QIB Sukuk Ltd.21 CH0561923878 Zürich, Stadt22 XS2247216257 China Development Bank23 XS2247216174 China Development Bank24 DE000A289PH2 DZ HYP AG25 XS2250026734 Instituto de Credito Oficial26 DE000LB2CQX3 Landesbank Baden-Württemberg27 XS2249778080 Asian Development Bank (ADB)28 DE000HLB2YG8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB2YE3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 CH0576402165 Sulzer AG