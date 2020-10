Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind wieder einmal keine einfachen Tage an den Aktienmärkten. Der Wahlkampf in den USA biegt auf die Zielgerade ein. Außerdem legen zahlreiche Konzerne ihre Quartalszahlen vor. Kein Wunder, dass die Volatilität wieder zunimmt. Bei den Einzelwerten geht es heute um Alphabet, Microsoft, Amazon, SAP, Zalando, HelloFresh und Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.