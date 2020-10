Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist längst in Deutschland angekommen. Die Börse zeigt sich nervös, der große Einbruch wie im Frühjahr ist aber ausgeblieben. Die Frage nach möglichen Kreditausfällen nimmt bei den Banken wieder Fahrt auf. Das Thema spielte bisher keine Rolle, da der Staat mit zahlreichen Maßnahmen die Wirtschaft stützte. Nun rückt es wieder in den Fokus.Der Staat will die Wirtschaft retten. Im laufenden Jahr wurden Garantien und ähnliche Hilfen in Höhe von mehr als 24 Prozent ...

