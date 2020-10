Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:STIMMUNG Die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie hält die Finanzmärkte auch in der neuen Woche fest im Griff. Auch an der Schweizer Börse werden daher zum Wochenstart tiefere Kurse erwartet. In den USA und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...