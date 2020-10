Von Sandrine Perret, Senior Economist bei Vontobel Wealth Managament Die abschließende Präsidentschaftsdebatte war in Bezug auf politische Ideen aufschlussreicher, als die vorherige. Aber die Geschichte zeigt, dass sich die Meinungsumfragen in den letzten beiden Wochen des Rennens selten signifikant bewegen Die Chancen für einen Biden-Sieg steigen, was Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Wertstoffe und erneuerbare ...

