Kurz vor der Doppelspitze! Es ist die spannendste Konstellation dieser Art in den nächsten zwei Wochen. Darin liegt ein wesentlicher Bestandteil der Marktstimmungen. Short gehen? Lesen Sie dazu auch die heutige TB-Daily und verfolgen Sie die tägliche Berichterstattung dazu in diesem Brief.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de