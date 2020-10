Wall-Street-Legende Paul Tudor Jones macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für den Bitcoin. In der Vorwoche hat er sich erneut optimistisch für die langfristigen Aussichten der Digitalwährung geäußert. Doch auch die kurzfristige Kursentwicklung kann sich sehen lassen. Er möge den Bitcoin jetzt sogar noch mehr als im Mai, als sein Investment in die Kryptowährung bekannt wurde, sagte Paul Tudor Jones in einem Interview mit CNBC. Die Gründe dafür seien aber immer noch dieselben: Bitcoin sei ein ...

