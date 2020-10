Ceconomy: Die Trendwende zum Besseren?

Der Elektronikhändler Ceconomy (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503), zu dessen Konzern die Elektronikketten Media Markt und Saturn gehören, hat erfreuliche Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vermeldet. So verbesserte sich der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (per 30. September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insbesondere wegen der hohen Nachfrage nach Homeoffice-Produkten und Haushaltsgeräten um knapp 6 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro, wie der Konzern am Freitag in Düsseldorf bekanntgab. Dazu trug vor allem der Online-Handel mit bei, der im vierten Quartal um 54 Prozent zulegte.

Das starke vierte Quartal konnte zwar nicht mehr für ein Plus für das Gesamtjahr sorgen, der Umsatzrückgang konnte aber auf knapp drei Prozent eingedämmt werden (20,8 Mrd. Euro). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei rund 230 Mio. Euro.

