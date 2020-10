Erfurt (ots) - Anlässlich 40 Jahre "Bibi Blocksberg" rufen KiKA und ZDF pünktlich zu Halloween ein Hexenwochenende aus. Unter dem Motto "Magische Freundschaften" können sich Fans von Hexen und magischen Geschichten auf das Halloween-Special von "Bibi Blocksberg", das Finale der vierten Staffel von "Eine lausige Hexe" sowie die Premiere der Spielfilmkomödie "Meine teuflisch gute Freundin" freuen. Weitere Highlights sind die vier "Bibi & Tina"-Realfilme und ausgewählte Folgen von "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina".KiKA übernimmt den Auftakt am Freitag, 30. Oktober 2020, ab 15:00 Uhr mit drei neuen Folgen "Eine lausige Hexe" und zeigt die Premiere der Spielfilmkomödie "Meine teuflisch gute Freundin" (ZDF) um 19:25 Uhr auf dem LOLLYWOOD-Filmplatz: Die Tochter des Teufels (Samuel Finzi), Lilith (Emma Bading), langweilt sich in der Hölle und möchte ihrem Vater zeigen, dass sie der Arbeit einer Teufelin gewachsen ist. Dafür geht sie mit ihm einen Deal ein. Eine Woche hat sie Zeit, um aus einem guten Menschen das Böse herauszukitzeln. Schafft sie es, darf sie weiter auf der Erde ihr Unwesen treiben.Am Samstag, 31. Oktober 2020, ist beim ZDF ab 5:55 Uhr "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" zu sehen. Um 7:10 Uhr folgt die Premiere des Halloween-Specials "Bibi Blocksberg: Halloween mit Hex-hex!" (ZDF), das um 16:15 Uhr bei KiKA gezeigt wird. In der 45-minütigen Folge erhält Bibi zwei Einladungen für den gleichen Abend - das große Halloweenfest im Neustädter Bürgerhaus und zum Hexen-Halloween. Ihre Idee: Neustädter und Hexen feiern gemeinsam! Oberhexe Walpurgia und der Bürgermeister lassen sich überzeugen. Ob die Idee allen Gästen gefällt? Weiter geht es ab 12:00 Uhr mit ausgewählten Geschichten von "Bibi Blocksberg", den Freundinnen "Bibi und Tina" und "Eine lausige Hexe".Am 1. November 2020 ist der Spielfilm "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" im ZDF zu sehen. Ab 9:50 Uhr warten bei KiKA weitere Abenteuer von "Bibi und Tina", "Bibi Blocksberg" und um 13:10 Uhr der Spielfilm "Bibi & Tina - Tohuwabohu total".Die zauberhaften Hexengeschichten von "Petronella Apfelmus" (ZDF), nach der bekannten Buchvorlage von Sabine Städing, gibt es am Hexenwochenende täglich um 18:35 Uhr. Alle Sendungen sind nach ihrer Ausstrahlung abrufbereit auf kika.de und im KiKA-Player.Auf erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/aktuelles/informieren/hexen-100.html) stehen Hintergrundinformationen rund um das Hexenwochenende zur Verfügung.Weitere Informationen und den detaillierten Programmablauf finden Sie unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4744166