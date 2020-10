Stark steigende Corona-Zahlen treiben viele Staaten zu härteren Maßnahmen gegen die Pandemie. Spanien rief erneut den nationalen Notstand aus. Tschechien, Frankreich und andere Staaten meldeten Rekordwerte bei Neuansteckungen. An der Börse könnte nun wieder der UV-C-Licht-Spezialist Signify in den Fokus geraten.Überall in Europa ziehen Regierungen wieder die Bremse an - auch in dem verzweifelten Bemühen, einen kompletten Lockdown zu vermeiden. Der nationale Notstand in Spanien soll dazu dienen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...