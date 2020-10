Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für die Europäische Union ist die Auflage ihrer ersten Anleihen im Rahmen von SURE ein voller Erfolg, so die Deutsche Börse AG.Die als Social Bonds konzipierten Papiere mit Laufzeiten von zehn und 15 Jahren im Volumen von zusammen 17 Milliarden Euro seien mit Bestellungen von 233 Milliarden Euro rekordverdächtig überzeichnet gewesen. Die SURE-Mittel - das Kürzel stehe für Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - könnten Mitgliedsstaaten in Krisenzeiten wie Corona zur Aufstockung ihrer Arbeitslosenversicherungen oder zur Zahlung von Kurzarbeitsgeldern nutzen. ...

