26.10.2020 / 10:10

Insolvenzanträge für Philion SE und Tochtergesellschaft O.B.S. GmbH folgen Berlin, 26. Oktober 2020: Die Verwaltung der Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat heute für die zur Unternehmensgruppe gehörende Tochtergesellschaft Fexcom GmbH beim zuständigen Amtsgericht Leipzig einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Die Insolvenzanträge für die Philion SE und die O.B.S. GmbH werden im Laufe der Woche gestellt. Im Nachgang zu der am 28. Juli 2020 per Ad hoc Meldung veröffentlichten Lage der Philion SE konnte bislang keine Lösung gefunden werden. Aufgrund der Schließung sämtlicher Telekommunikationsfilialen im Rahmen des allgemeinen Lockdowns musste Philion erhebliche Einnahmeausfälle hinnehmen. Zum Ausgleich wurden KfW-Fördermittel beantragt, weitere Finanzierungsoptionen geprüft und zuletzt ein Antrag beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gestellt. Obwohl eine weitestgehende Einigung über die Eckpunkte einer stillen Beteiligung durch den Bund erzielt werden konnte und sich ein potenzieller neuer Investor deutlich mit Eigenkapital beteiligen wollte, konnte eine abschließende Einigung zur Finanzierung des benötigten Liquiditätsbedarfs bislang nicht erzielt werden. Auch kurzfristige Maßnahmen wie Kurzarbeit und fortlaufende Restrukturierungsmaßnahmen konnten die Liquiditätsengpässe nicht mehr kompensieren. Das Geschäft der Philion SE hatte sich zuletzt positiv entwickelt. Nach der Einleitung und Umsetzung umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen im 2. Halbjahr 2019 konnten Kosten gesenkt und die vertriebliche Leistungsfähigkeit deutlich gesteigert werden. Weiterhin hatte die Philion Gruppe geplant, gemeinsam mit ihrem Partner SafeToNet das Produktportfolio deutlich zu erweitern und unter der Marke ibuy in den Markt zu tragen.



