Die Stimmung an den Märkten ist zum Beginn der neuen Handelswoche angespannt. Die Furcht vor erneuten Lockdowns in wichtigen Volkswirtschaften belastet die Aktienkurse, aber auch den Ölpreis. Dieser hat auch noch mit weiteren Problemen zu kämpfen. So bröckelt in immer mehr OPEC-Ländern die Förderdisziplin. Im Irak werden die Stimmen lauter, die eine deutlich höhere Produktion fordern. Und nun hat auch Libyen angekündigt, die Fördermenge deutlich anzuheben. Demnach werde die Produktion des nordafrikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...