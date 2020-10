Hamburg (ots) -- Unilever bezieht neue Firmenzentrale im Nikolaiquartier- Gebäude von MitarbeiterInnen selbst gestaltet- Virtueller Einzug: Seit Anfang März ist die Belegschaft im Home-Office Unilever zieht mit seiner Firmenzentrale für Deutschland, Österreich und die Schweiz in das Herz der Hansestadt. Da die Belegschaft der Verwaltungsstandorte seit Anfang März im Home-Office tätig ist, erfolgte der Einzug virtuell. Eine weitere Besonderheit: Das neue Büro wurde komplett von MitarbeiterInnen gestaltet.Vom Buzzword zur Haltung: MitarbeiterInnen leben New WorkBei der Gestaltung der neuen Firmenzentrale geht Unilever neue Wege und stellt die individuellen Bedürfnisse der Belegschaft in den Mittelpunkt. Über ein Jahr lang haben mehr als 60 freiwillige MitarbeiterInnen in selbstorganisierten, vernetzten Arbeitsgruppen an der Gestaltung des neuen Gebäudes gearbeitet, mit voller Budgetverantwortung und maximaler Handlungs- und Entscheidungsfreiheit.So gestalteten die MitarbeiterInnen nicht nur die Bürofläche selbst, sondern entwickelten auch visionäre Konzepte für eine neue Arbeitskultur. Ziel der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit ist beispielsweise, den ökologischen Fußabdruck der MitarbeiterInnen durch CO2-Einsparungen zu verringern. So werden im Café hauptsächlich pflanzliche Produkte in Bioqualität angeboten und ausschließlich wiederverwendbare Verpackungen für To-Go-Optionen verwendet. Kern des neuen Mobilitätskonzepts ist die umweltfreundliche Anreise ins Büro. Fahrradstellplätze ersetzen PKW-Parkplätze. Die Bezuschussung des öffentlichen Nahverkehrs wurde signifikant erhöht, der Hauptteil wird nun vom Unternehmen getragen.Die Zukunft begann schon gesternAls die Planungen für die neue Zentrale begannen, war Covid-19 noch kein Thema. Umso bemerkenswerter ist, dass MitarbeiterInnen mit der Gestaltung des Gebäudes bereits vor über einem Jahr die Weichen für eine völlig neue Arbeitsweise gestellt haben. Dabei wurden viele Fragen bereits vorweggenommen, die heute die Zukunft der Arbeit bestimmen: Wie stark ersetzt die virtuelle Zusammenarbeit ein physisches Zusammensein? Und wenn bei Unternehmen die ständige Veränderung zum Alltag gehört, welche Rolle spielen dann Gebäude, die nur eingeschränkt veränderbar sind? Kernstück des Gebäudekonzepts ist deshalb die maximale Anpassungsfähigkeit der Arbeitsumgebungen. Dazu gehören modernste Technik, die das Arbeiten vor Ort genauso ermöglicht wie im virtuellen Raum, oder offene und flexibel einsetzbare Arbeitszonen unterschiedlicher Größe für kreative Zusammenarbeit oder als gemütliche Rückzugsorte.Mit dem neuen Gebäude ist Unilever organisatorisch und kulturell bestens aufgestellt, um den Anforderungen der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.Das Bürogebäude der Zukunft: Ein Ort der Begegnung und KollaborationDas neue Unilever-Haus ist eingebettet zwischen der historischen Nikolaikirche und dem Rathaus und bietet auf acht Etagen Arbeitsorte für über 700 MitarbeiterInnen.Zu den Besonderheiten zählen ein Lichtkonzept, das sich dem Biorhythmus des menschlichen Körpers anpasst und so das alltägliche Wohlbefinden positiv beeinflusst, sowie ergonomische Möbel, elektrisch höhenverstellbare Tische, Stehtische, Ergometer-Stühle in Meetingräumen und über 70 Sportgeräte, die Bewegung auf spielerische Art fördern."Unsere neue Zentrale ist ein Ort, mit dem wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen und unsere Antwort auf die tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert. Mit dem neuen Gebäude sind wir fit für die Zukunft", so Peter Dekkers, Geschäftsführer von Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Weitere Infos zum Projekt, den Arbeitsweisen sowie Bilder und Videos des neuen Büros finden Sie hier: www.unilever.de/ueberuns/neueburg/ (http://www.unilever.de/ueberuns/neueburg/)Gebäude & Projektdaten- 700 MitarbeiterInnen- 60 freiwillige Projekt-MitarbeiterInnen- 6.500 m² Bürofläche mit über 1.000 Sitzplätzen. Davon unter anderem 229 Schreibtische, 170 Coworking-Plätze & 545 Arbeitsorte in Meetingräumen und flexiblen Arbeitsflächen.- Über 1.000 Pflanzen im Gebäude und 150 m² Mooswände Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 52 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Bertolli, Lipton, Dove, Axe, Rexona, Coral, Langnese und Ben & Jerry's.Unilever hat es sich zum Ziel gesetzt,- bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern,- den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und- die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zu verbessern. Unilever schafft Unternehmenswert, indem Wachstum und Vertrauen gesteigert sowie Kosten und Risiken gesenkt werden. Unsere Marken, die eine nachhaltige Lebensweise unterstützen, standen 2019 für 78 Prozent unseres Wachstums sowie 75 Prozent unseres Umsatzes.Das Unternehmen will bis 2030 eine positive CO2-Bilanz in seinen Produktionsprozessen erreichen. Außerdem hat Unilever zugesichert, dass 100 Prozent seiner Kunststoffverpackungen bis 2025 vollständig wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind. Bis 2025 sollen zudem die verwendete Menge an Neuplastik halbiert und somit 350.000 Tonnen weniger Neuplastik für Verpackungen eingesetzt werden.Im Dow Jones Sustainability Index belegte Unilever 2019 erneut eine führende Position und ging in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal in Folge aus der Globescan/SustainAbility Global Corporate Sustainability Leaders Survey als bestplatziertes Unternehmen hervor.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.unilever.com (http://www.unilever.com) und unter www.unilever.de (http://www.unilever.de)