FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TROY RESOURCES LTD. TRW AU000000TRY7
AB/FROM ONWARDS 26.10.2020 09:16 CET
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TROY RESOURCES LTD. TRW AU000000TRY7
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