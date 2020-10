DAX-Discount Puts mit 12%-Chance unterhalb von 13.500 Punkten

Spätestens nach diesem Wochenende sieht es nicht mehr so aus, als könnte der DAX (ISIN: DE0008469008) bis zum Jahresende wieder seine alten Höchststände im Bereich von 13.800 Punkten erreichen. Die Gewinnwarnung von SAP und die auch mittelfristig gekappten Prognosen des Unternehmens lösten einen Kurssturz des DAX-Schwergewichtes von bis zu 20 Prozent aus, der auch den DAX stark unter Druck setzte. Darüber hinaus kann sich der drohende Stillstand in zahlreichen Ländern - auch wenn dieser in Deutschland nicht eintreten sollte - negativ auf die Geschäftszahlen deutscher Unternehmen auswirken.

Für Anleger, die dem DAX-Index in den nächsten Monaten keinen allzu hohes Aufwärtspotenzial zutrauen, könnte eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine interessant sein. Wer in solche Optionsscheine investiert, geht grundsätzlich von einer seitwärts oder abwärts gerichteten Tendenz des Basiswertes aus. Diese Optionsscheine ermöglichen sogar bei einem moderaten Kursanstieg des DAX die Chance auf positive Rendite.

Discount-Put mit Cap bei 13.800 Punkten

Der UBS-Discount-Put-Optionsschein auf den DAX mit Basispreis bei 14.300 Punkten, Cap bei 13.800 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.12.20, ISIN: DE000UD0WRF7, wurde beim Indexstand von 12.390 Punkten mit 4,73 - 4,74 Euro gehandelt. Wenn sich der Index am Bewertungstag auf oder unterhalb des Caps von 13.800 Punkten (dem Allzeithoch) befindet, dann wird der Schein unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,01 mit der Differenz zwischen Basispreis und Cap, im vorliegenden Fall mit (14.300-13.800)x0,01= 5 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in zwei Monaten bei einem bis zu einen 11,38-prozentigen Indexanstieg auf 113.800 Punkte die Chance auf einen Ertrag von 5,48 Prozent. Notiert der DAX-Index am Bewertungstag oberhalb des Caps, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem angenommenen Indexstand am 18.12.120 von 14.000 Punkten wird der Schein mit 3,00 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 14.300 Punkten wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Cap bei 13.500 Punkten

Der UBS-Discount-Put auf den DAX mit Basispreis bei 14.000 Punkten, Cap bei 13.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 18.12.20, ISIN: DE000UD00NX2, wurde beim genannten DAX-Stand mit 4,47 - 4,48 Euro taxiert. Da auch dieser Schein am Ende mit fünf Euro zurückbezahlt wird, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb von des Caps bei 13.500 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten zwei Monaten bei einem Kursanstieg von bis zu 8,96 Prozent einen Gewinn in Höhe von 11,61 Prozent.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de