München (ots) - In der aktuellen Ausgabe des Magazins "Focus Gesundheit - Rücken & Gelenke" erhalten die ATOS Kliniken 18 Auszeichnungen der begehrten Focus-Siegel "Top-Klinik". Darüber hinaus sind auch über 30 Ärzte aus dem ATOS Klinikverbund mit dem Siegel "Top Mediziner" ausgezeichnet.Die ATOS Gruppe unterstreicht damit einmal mehr den Anspruch auf medizinische Qualitätsführerschaft in der orthopädischen Chirurgie und beweist eindrucksvoll, dass klare fachliche Spezialisierung gepaart mit einem Top-Service und einem strengen Qualitätsmanagement die Grundlage für höchste Kompetenz, Patientensicherheit und Patientenzufriedenheit sind.Folgende Kliniken wurden ausgezeichnet:1. ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg: Wirbelsäulenchirurgie2. ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg: Schulterchirurgie (Plan-KH)3. ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg: Regionales TOP-Krankenhaus4. ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg: Schulterchirurgie (Privat-KH)5. ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg: Fußchirurgie6. ATOS Klinik Heidelberg: Knie (Kreuzband/Meniskus)7. ATOS Klinik Heidelberg: Schulterchirurgie8. ATOS Klinik Heidelberg: Handchirurgie9. ATOS Klinik Heidelberg: Fußchirurgie10. ATOS MediaPark Klinik Köln: Knie (Kreuzband/Meniskus)11. ATOS MediaPark Klinik Köln: Schulterchirurgie12. ATOS MediaPark Klinik Köln: Fußchirurgie13. ATOS Orthoparc Klinik Köln: Schulterchirurgie14. ATOS Orthoparc Klinik Köln: Fußchirurgie15. ATOS Klinik München: Knie (Kreuzband/Meniskus)16. ATOS Klinik München: Schulterchirurgie17. ATOS Klinik München: Fußchirurgie18. ATOS Starmed Klinik München: Knie (Kreuzband/Meniskus) Komplettiert wird die Expertise durch die ATOS Orthopädische Klinik in Braunfels, welche regelmäßig im AOK-Navigator für überdurchschnittliche Qualität und höchster Fallzahlen ausgezeichnet wird.Details zu den einzelnen Fachbereichen und Kliniken finden Sie unter: https://atos-kliniken.com/de/ATOS KlinikenIhre Experten für orthopädische ChirurgiePressekontakt:Leon Strauch - Leitung Marketingleon.strauch@atos.dewww.atos-kliniken.comOriginal-Content von: ATOS Gruppe GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133005/4744380