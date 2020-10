Wien (www.anleihencheck.de) - Fitch hat am 15. Oktober 2020 den Ausblick von Nitrogenmuvek von stabil auf positiv angehoben und das B- Rating bestätigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Als Gründe habe die Agentur unter anderem die übertroffenen H1 2020-Prognosen, das starke Liquiditätsprofil und die Erwartung genannt, dass das Unternehmen seine Leverage-Kennzahlen solide halten werde. Ein beträchtlicher Anstieg der Nitratprämien in den letzten zwei Jahren - die Gaspreise in der Region seien verglichen mit Stickstoffdüngerpreisen stärker gefallen - sowie das Ausbleiben wesentlicher ungeplanter Stillständen hätten die EBITDA-Marge gestützt. Die Agentur werde Corporate Governance Themen, vor allem die Verletzung von Wettbewerbsgesetzen, im Laufe des Q4 20 bewerten, bevor ein potenzielles Upgrade vorgenommen werde. (News vom 22.10.2020) (26.10.2020/alc/n/a) ...

