Ford will offenbar im Dezember die Serienproduktion des rein elektrischen Mustang Mach-E starten. Wie Besteller des Modells in Foren berichten, haben sie E-Mails von Ford mit einem konkreten Produktionsdatum für ihr jeweiliges Exemplar erhalten. Das früheste bestätigte Datum ist der 7. Dezember. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre 2021 Mustang Mach-E First Edition für die Produktion ...

