Das war ein Schlag ins Kontor für die SAP-Aktionäre. Der Vorstand entschied sich am Sonntag, die neue weitreichende Umsatz- und Gewinnwarnung zu veröffentlichen, um die Bombe nicht mitten im laufenden Handel platzen zu lassen. Einen Sell-off konnte man am Montag nicht verhindern, aber zumindest einen unkontrollierten Einbruch der Notierungen. Vom Schlusskurs am Freitag fiel die Aktie heute von 124,58 Euro auf unter 100 Euro. Rund 30 Mrd. Euro büßte damit das Unternehmen an Wert an der Börse heute früh ein.Zum einen zog SAP die Umsatz- und Gewinnprognose vom April herunter. Und zwar gleich in allen Bereichen. Das Epizentrum der Probleme ist und bleibt die Cloud. Die Erlöse in diesem Bereich bleiben 2020 voraussichtlich deutlich unter den Erwartungen mit einer Spanne von 8,0 bis 8,2 Mrd. Euro. Der Vorstand hatte bisher 8,3 bis 8,7 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Offensichtlich hat die Kundschaft derzeit andere Probleme, als ihre bestehenden SAP-Systeme aufwendig zu überholen. Selbst wenn man die "regulären" Softwareerlöse hinzuzählt, musste der Vorstand die Prognose-Spanne von bisher 23,4 bis 24,0 Mrd. Euro auf nur noch 23,1 bis 23,6 Mrd. Euro reduzieren. Alle Angaben sind übrigens "bereinigt" und enthalten zahlreiche Ausnahmen, die nicht IFRS-konform sind.

