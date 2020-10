Stuttgart (ots) - Reportage "Was kostet: Wein?" am Dienstag, 27. Oktober 2020, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Johannes ZengleinLieblich, trocken, leicht oder vollmundig im Geschmack - Weine aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz erfreuen sich großer Beliebtheit. SWR Moderator Johannes Zenglein schaut sich an, wie aus der Traube ein hochwertiges Genussmittel wird und wie sich das Preis-Leistungsverhältnis von unterschiedlich teuren Weinen erklärt. Er fragt auch, welchen Preis Weintrinker*innen dafür bereit sind, zu bezahlen. Die Reportage "Was kostet: Wein?" am Dienstag, 27. Oktober 2020 von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/sendung/was-kostet/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMjI3/), beim SWR (https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/was-kostet) und auf dem Marktcheck-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/marktcheck).Weinpreis-AnalyseWie setzt sich der Preis für eine Flasche Wein zusammen? Ob die teilweise hohen Preisunterschiede tatsächlich der Qualität und der besonderen Note oder dem Marketing geschuldet sind, erkundet der SWR Moderator bei seinen Recherchen.Weinbau - vielschichtige ArbeitJohannes Zenglein packt bei der Weinlese mit an. Und erfährt, wie komplex die Arbeit der Winzer*innen ist. Außerdem fragt er, was einen guten Wein ausmacht, welche Bedeutung die Angaben auf den Weinetiketten haben und wie man Qualität im Laden erkennen kann. Worin unterscheidet sich das Endprodukt eines kleinen Winzerbetriebes von dem eines Discounter-Weins?"Was kostet ...?"SWR Moderator Johannes Zenglein ist in dem 45-minütigem Verbraucherformat "Was kostet ...?" im Südwesten unterwegs und fragt nach: Was kosten beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse im Alltag oder Urlaub - und wie setzt sich dieser Preis zusammen? Neben den Gesamtkosten untersucht Johannes Zenglein auch die Einzelaspekte der Preiszusammensetzung und checkt die Hintergründe. Dafür hakt er bei Unternehmen, Produzent*innen oder Experten*innen nach und startet, wo immer er kann, einen Selbstversuch.Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen unter www.ardmediathek.de/ard (http://www.ardmediathek.de/ard) und beim SWR unter https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/was-kostetAußerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck)Fotos bei www.ARD-Foto.de (http://www.ARD-Foto.de)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/was-kostet-weinPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11030kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4744389