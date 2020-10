Die Aktie von Daimler gehört am Montagvormittag zu den fünf einzigen Unternehmen im DAX, die Zugewinne verzeichnen können. Das Papier gewinnt 0,6 Prozent auf 48,68 Euro. Noch stärker entwickeln sich zum Wochenauftakt nur die Aktien der Deutschen Bank (plus 2,5 Prozent), von Delivery Hero (plus 1,5 Prozent) und Bayer (plus 0,8 Prozent).Daimler profitiert weiter von den starken News in der vergangenen Woche. Hier hatte der Autobauer die Anleger mit einem angehobenen Gewinnausblick für 2020 erfreut. ...

