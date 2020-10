In einem ganz schwachen Gesamtmarkt kann sich die Allianz-Aktie noch relativ gut behaupten. Wie der DAX-Konzern am Montag mitteilt, steigt man in das portugiesische Gasgeschäft sein. Der Münchner Versicherer setzt damit seine Investitionstätigkeit im europäischen Infrastruktursektor fort, um für seine Kunden mehr als nur den Garantiezins zu verdienen.Laut Pressemitteilung erwirbt der Allianz-Konzern 75 Prozent an Galp Gás Natural Distribuição (GGND) vom Ölkonzern Galp Energía. GGND ist ein regulierter ...

