DJ BMW geht mit Alibaba strategische Partnerschaft in China ein

Von Justina Lee

PEKING (Dow Jones)--BMW und der chinesische Internetriese Alibaba arbeiten gemeinsam an der Digitalisierung der Geschäftsprozesse des deutschen Automobilherstellers in China. Gemäß einer am Montag unterzeichneten Absichtserklärung werden die beiden Konzerne die ersten Online-Vertriebs- und Dienstleistungsbereiche aufbauen, die sich an Händler von Premium-Automarken richten.

BMW und Alibaba kündigten an, mit den Händlern zusammenzuarbeiten, um ein System aufzubauen, das die Besichtigung, den Kauf und die Wartung der Fahrzeuge auf den Plattformen des chinesischen Technikgiganten integriert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2020 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.