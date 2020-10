Als Sponsor von Borussia Mönchengladbach möchte die flatex, ab jetzt flatexDEGIRO auch international sichtbar werden. Mit der heutigen Aufnahme in den Prime Standard der Deutschen Börse ergeben sich auch in Deutschland neue Möglichkeiten des Sichtbarwerdens. Schon im DEZEMBER könnte das Unternehmen in den SDAX aufrücken. Fokussiert ist das Unternehmen auf die Synergien mit Degiro, die es zu heben gilt. Die Kapitalerhöhung für eine "sich möglicherweise bietende Gelegenheit" sei lange beschlossen und zunächst stünde Degiro im Vordergrund statt ein Zukauf, sagt der CEO von flatexDEGIRO, Frank Niehage. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/