Leifheit hat bewegte Jahre hinter sich. Nachdem das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Zacharias (zuletzt CFO) 2017 ausgeschieden war, konnte das Unternehmen im Anschluss nicht an die erfolgreiche Entwicklung der Vorjahre anknüpfen. Aus diesem Grund wurde Herr Radke dann im Oktober 2018 von seiner Tätigkeit als Vorstand freigestellt und der Finanzvorstand Ivo Huhmann übernahm interimsmäßig die CEO Funktion. Seit Juni 2019 ist nun Henner Rinsche CEO von Leifheit, der zuvor sehr erfolgreich Sodastream in Europa aufgebaut hat. In der Folge verließ auch der bisherige CFO das Unternehmen Ende März dieses Jahres, sodass der Vorstand aktuell nur noch aus zwei Personen – Herrn Rinsche (CEO & CFO) sowie Herrn Munduate (COO) – besteht. Herr Rinsche hat vor seinem Amtsantritt zudem für 4,6mEUR Aktien des Unternehmens gekauft und zeigt damit sein hohes Commitment für die weitere Entwicklung. Darüber hinaus hat er seit seinem Amtsantritt weitere Leifheit Aktien im Gesamtwert von 2,3mEUR erworben, sodass sein Gesamtinvest nun bei knapp 7mEUR liegt.



