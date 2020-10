Die Top-Aktien-Tipps der Baader Bank können seit 2013 ein Plus von 268,2 Prozent vorweisen. Das heißt, mit ihren bevorzugten Empfehlungen haben die Analysten bei der deutschen Investmentbank den Vergleichsmaßstab locker in die Schranken verwiesen. BÖRSE ONLINE stellt jene fünf deutschen Aktien vor, die neu in der Favoritenliste sind.

