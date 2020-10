Als "höllisch furchteinflößend" beschreiben Tester ihre ersten Erlebnisse mit Teslas Autopiloten-Experiment. Sicherheitsbehörden sind ebenfalls auf die Beta aufmerksam geworden. Die Reaktionen in den Videos der Fahrzeugbesitzer sind meistens ziemlich laut, während sie die neue Beta-Version von Teslas Full Self-Driving ausprobieren. Der E-Auto-Konzern macht in den Sicherheitshinweisen deutlich, dass sich die Software in einem frühen Beta-Stadium befindet und nur "mit beiden Händen am Lenkrad" verwendet werden darf. Die ersten Testpersonen haben ihre Fahrten aufgenommen ...

