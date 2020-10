Der Startschuss für die DKM 2020 ist gefallen, die in diesem Jahr corona-bedingt in die digitale Welt verlagert wurde. So eröffnete Konrad Schmidt, Geschäftsführer des DKM-Veranstalters bbg, die DKM 2020 digital.persönlich aus einem der RTL-Studios in Köln und nicht aus einer Messehalle in Dortmund. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...