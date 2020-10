Bonn (ots) - Sea-Eye befindet sich im größten Projekt seiner Vereinsgeschichte und erhält nun Unterstützung durch die UNO-Flüchtlingshilfe. Im September hatte Sea-Eye den Kaufvertrag für sein neues Rettungsschiff unterzeichnet. Derzeit wird das Schiff, das den Namen GHALIB KURDI tragen soll, für den Einsatz im Mittelmeer umgebaut. Die Ausrüstung eines Rettungsschiffs dieser Größe ist eine beträchtliche Aufgabe, bei der die UNO-Flüchtlingshilfe nun Sea-Eye mit einer Förderung in Höhe von 25.000 Euro zur Seite steht.Die UNO-Flüchtlingshilfe beteiligt sich mit dieser Summe an der Einrichtung und Ausstattung des Bordhospitals der GHALIB KURDI. Im Einsatzfall benötigen die geretteten Menschen medizinische Erstversorgung, denn viele haben sich auf ihrer Flucht Verletzungen zugezogen, sind krank geworden oder mussten Folter erleiden. Auch schwangere Frauen wagen sich auf der Sugche nach einem sicheren Ort für ihr ungeborenes Kind auf die gefährliche Route über das Mittelmeer und benötigen ärztliche Versorgung. Das neue Bordhospital wird die medizinische Behandlung der geretteten Menschen gewährleisten und auch auf mögliche Corona-Fälle an Bord vorbereitet sein."Wir sind der UNO-Flüchtlingshilfe sehr dankbar, dass sie die Finanzierung dieses wichtigen Projekts unterstützt und stellen in Kürze einen neuen medizinischen Kooperationspartner vor, mit dem wir uns den wachsenden Herausforderungen gemeinsam stellen wollen", sagt Gorden Isler, Vorsitzender von Sea-Eye e. V."Jede Diskussion über die Frage, ob Menschen aus Seenot zu retten sind, ist unzulässig. Das ist ein selbstverständlicher Akt und unsere humanitäre Verpflichtung. Das Sea-Eye-Team leistet diese überlebenswichtige, unschätzbar wertvolle Hilfe", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Das neue Sea-Eye Schiff GHALIB KURDI wird derzeit zum Rettungsschiff umgebaut und soll in Zukunft die Einsätze der ALAN KURDI im Mittelmeer unterstützen. Sea-Eye will die GHALIB KURDI und die neuen Partnerorganisationen im November vorstellen.Pressekontakt:Marius Tünte,Tel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/4744701