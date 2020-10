Der Elektroauto-Hersteller Fisker wird seine Europa-Zentrale in München errichten. Die Standortwahl für das Europa-Hauptquartier namens "Matrix" erfolgte auch wegen der Nähe zur Produktionsstätte von Magna in Graz. Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Magna das Elektro-SUV Ocean für Fisker in Europa fertigen wird. Wann genau Fisker seine neue Europa-Zentrale in der bayerischen Landeshauptstadt ...

