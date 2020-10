ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde vor dem anstehenden, neuen Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei Chinas auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Nach Aussagen von Präsident Xi Jinping zur Dekarbonisierung des Landes bis 2060 seien die Anlegererwartungen für einen stärkeren Fokus auf Erneuerbare Energien gestiegen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Gasehersteller Air Liquide und Linde hätten die Technologie für eine CO2-Abscheidung und -Speicherung in ihren Portfolios./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 18:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

