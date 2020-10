Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Assent Compliance, ein Unternehmen zur Verwaltung von Lieferkettendaten, schloss als erstes Unternehmen die automatisierte Datenübermittlung an die SCIP-Datenbank der Europäischen Union erfolgreich ab.Assent Compliance ist das erste Unternehmen für die Verwaltung von Lieferkettendaten, das im Auftrag eines Kunden eine automatisierte Datenübermittlung an die neue SCIP-Datenbank der Europäischen Union (EU) erfolgreich abgeschlossen hat.Die EU-Abfallrahmenrichtlinie ist zusammen mit der neuen Berichtspflicht für die SCIP-Datenbank Teil der anhaltenden Priorität Europas in Bezug auf ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit."Wir bei Assent freuen uns, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu erleichtern und dazu beizutragen, dass Abfall als Ressource geschätzt wird", sagte Andrew Waitman, CEO von Assent. "Wenn wir es unserem großen Kundenstamm ermöglichen, die Anforderungen der SCIP-Datenbank an eine Kreislaufwirtschaft zu erfüllen, zeigt dies, dass wir uns auf dem gleichen Weg befinden wie die nachhaltige Zukunft Europas."Der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist jedoch mit unmittelbaren Kosten für die Industrie verbunden. Unternehmen in ganz Europa und weltweit kämpfen mit den finanziellen, logistischen und strafrechtlichen Auswirkungen, die die SCIP-Datenbank der EU-Abfallrahmenrichtlinie mit sich bringt. Schätzungen deuten darauf hin, dass Unternehmen in Europa ab Januar 2021 über 67 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben könnten, um diesen neuen Berichtspflichten nachzukommen.Die Assent Compliance Platform - die Software von Assent - organisiert, vereinfacht und automatisiert den hochkomplexen SCIP-Prozess mit einer System-zu-System-Verbindung. Ohne diese Lösung müssen die Unternehmen die Eingaben nacheinander manuell über die Schnittstelle der Datenbank eingeben.Raj Takhar, Assent's Senior Subject Matter Expert für Materials Compliance und Chemical Reporting (Europa), ist Teil einer Arbeitsgruppe der Industrie, die die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) bezüglich der Datenbank berät."Ein manueller Ansatz zur Dateneinreichung ist für die meisten Unternehmen einfach nicht machbar", sagte Takhar. "Jedes Teil könnte Hunderte, wenn nicht Tausende von Datenbankanmeldungen erfordern, und einige Produkte bestehen aus Tausenden von Teilen. Dies sind wichtige zu meldende Informationen, aber das Ausmaß dieser Informationen kann überwältigend sein, wenn sie ohne Hilfe bewältigt werden müssen."Die automatisierte Lösung von Assent spart Unternehmen große Summen und unzählige Stunden bei der manuellen Datenverwaltung und verringert die gesamten Risiken in der Lieferkette sowie die betrieblichen und finanziellen Risiken."Dies ist die umfangreichste und detaillierteste zentralisierte Datenbank der Welt, die einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Europäischen Union für eine schadstofffreie Umwelt leistet", sagte Takhar. "Sie wird eine stärkere Durchsetzung durch die Regulierungsbehörden ermöglichen und gleichzeitig Investoren und Nichtregierungsorganisationen eine direkte Möglichkeit bieten, die Verpflichtungen der Unternehmen zur Beseitigung gefährlicher Substanzen aus ihren Produkten zu überprüfen."Entscheidend ist, dass die Lösung von Assent Fachwissen und Technologie kombiniert, um einen ganzheitlichen Ansatz für die Anforderungen der SCIP-Datenbank zu bieten und Unternehmen in die Lage zu versetzen, sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung ihrer ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu ergreifen, ohne dabei ihr Geschäft zu gefährden.Über Assent ComplianceAssent Compliance ist der weltweit führende Anbieter im Bereich der Verwaltung von Lieferkettendaten und unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Daten Dritter, um Unternehmensmarken zu schützen, die Marktzugänglichkeit zu erhöhen und betriebliche und finanzielle Risiken zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.assentcompliance.com.PressekontaktJade VeilletteKommunikationmedia@assentcompliance.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951919/Assent_Compliance_Logo.jpgOriginal-Content von: Assent Compliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135442/4744749