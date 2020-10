DGAP-Ad-hoc: Bechtle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Bechtle AG: Überdurchschnittliches Ergebniswachstum in Q3



26.10.2020 / 13:38 CET/CEST

Neckarsulm, 26.10.2020 - Im dritten Quartal 2020 erzielte die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen ein Vorsteuerergebnis (EBT) von über 70 Mio. €, was einem Ergebnisanstieg gegenüber dem Vorjahr (57,0 Mio. €) von mehr als 20 % entspricht. Der Umsatz lag von Juli bis September bei etwa 1.370 Mio. € und damit rund 7 % über Vorjahr (1.276,3 Mio. €). Die EBT-Marge ist entsprechend gestiegen und liegt voraussichtlich bei über 5 % im dritten Quartal. Die Bechtle AG veröffentlicht die Mitteilung zum dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 11. November 2020.



