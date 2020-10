Darum geht's im Video: Ant Fiancial legt wohl den größten Börsengang aller Zeiten aufs Parkett: Die Tochter der chinesischen Alibaba-Group will bis zu 35 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ob diese Bewertung gerechtfertigt ist und was das Unternehmen womöglich so wertvoll macht, verrät Andreas Lipkow von der comdirect. 00:00 ? Das steckt hinter Ant Financial 01:52 ? Alibaba: Größter Anteilseigner und e-Commerce-Riese 02:42 ? Warum geht Ant in Hongkong & Shanghai an die Börse? 03:52 ? Wie wird die Ant Financial-Aktie performen?