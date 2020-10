Vaduz (ots) - Der Nationale Zukunftstag hat zum Ziel, die offene Berufswahl zu fördern und die Vielfalt an möglichen Berufswegen zu entdecken.



Aufgrund der rasch steigenden Fälle an COVID-19 erkrankten Personen muss der diesjährige Zukunftstags abgesagt werden. Trägerschaft und Geschäftsstelle des Nationalen Zukunftstags nehmen mit dieser Absage ihre Verantwortung frühzeitig wahr, um grössere Ansammlungen und Reiseaktivitäten von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden. Für viele Unternehmen ist es schwierig, bei der Durchführung des Zukunftstags die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Zudem haben zahlreiche Betriebe auf Home-Office umgestellt.



Die Absage ist bedauerlich aber es bleibt der Ausblick auf den Nationalen Zukunftstag 2021: Er soll am 11. November 2021 stattfinden.



Pressekontakt:



Amt für Soziale Dienste

Fachbereich Chancengleichheit

Tel +423 236 60 60



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100858145

