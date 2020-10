Die Corona-Krise setzt dem Softwarehersteller SAP stark zu. Gestern veröffentlichte SAP seine Zahlen zum dritten Quartal und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten. SAP senkt Gewinnprognose Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr kündigt SAP an, weder die Gewinnprognose für 2020 noch die mittelfristigen Ziele halten zu können. Ausschlaggebend dafür sei, dass die Nachfrage in einigen Regionen wegen neuer Corona-Einschränkungen verhaltener ausgefallen ...

