In drei Städten sind heute weitere Elektrobus-Linien an den Start gegangen: Die Verkehrsbetriebe Bogestra betreiben die Linie 354 in Bochum und die Linie 380 in Gelsenkirchen nun mit fünf bzw. sieben E-Bussen. Zudem kommen auf der MetroBus-Achse M2 in Osnabrück jetzt acht E-Gelenkbusse zum Einsatz. Die Bochumer Linie 354 ist knapp 33 Kilometer lang und führt vom Stadtteil Weitmar bis ins Viertel Riemke. ...

